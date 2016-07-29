Держдума розглянула кандидатуру Бабича на посаду посла РФ в Україні, він відмовився від коментарів (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, після закінчення засідання комітету Бабич залишив залу і відмовився коментувати результати засідання.

"Скоро все дізнаєтеся", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи узгоджена його кандидатура.

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Також Бабич відмовився відповідати на запитання, чи планує він вчити українську мову.

Бабича супроводжували статс-секретар – заступник очільника МЗС РФ Григорій Карасін і голова комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков.

Нагадаємо, 8 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Зурабова було призначено послом РФ в Україні в серпні 2009 року.

Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначено Сергія Торопова.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що найближчим часом буде призначено нового посла РФ в Україні, роботу Зурабова оцінено високо.