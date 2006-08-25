Ющенко відкрив Меморіал пам’яті Героїв Крут

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив на Чернігівщині Меморіал пам’яті Героїв Крут – студентів, які загинули у січні 1918 року в бою з більшовицькими військами.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО назвав відкриття Меморіалу пам’яті Героїв Крут історичною подією.

Президент зробив екскурс в історію, нагадавши, що про цю подію ми не знали майже 90 років, і в Україні ще є багато місць, де знаходяться невинно убієнні жертви. Але події під Крутами привертають увагу смислом, героїкою вчинку студентів, підкреслив глава держави.

«Бій під Крутами – урок, висновок, як перемагати і стверджувати незалежність», - сказав В.ЮЩЕНКО, ще раз нагадавши, що діти боронили вибір батьків і захищали честь країни.

Президент висловив вдячність усім, хто був причетний до спорудження меморіалу, зазначивши, що українські бізнесмени знають про ці події і радо відгукуються на ініціативи патріотичних сил.

В урочистостях з нагоди відкриття Меморіалу пам’яті Героїв Крут взяли участь народні депутати України, керівництво області та міста Чернігова, представники політичних партій і близько 2 тисяч жителів навколишніх сіл.