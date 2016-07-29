Савченко про зміну посла Росії в Україні: Не думаю, що відносини між країнами потепліють

Про це вона заявила в коментарі "112 Україна".

"Я не знала одного, не знаю й другого, що дипломатія зазвичай впливає, щось не влаштовувало Росію, що вона це зробила. Чи буде це мати значення для України, я не думаю, що відносини налагодяться", - сказала Савченко.

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Нагадаємо, 8 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Зурабов був призначений послом РФ в Україні в серпні 2009 року.

Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначений Сергій Торопов.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що найближчим часом буде призначений новий посол РФ в Україні, робота Зурабова оцінена високо.