У Львові святкують День шахтаря

Сьогодні до Львова з`їхалися понад півтисячі вугільників зі всієї України, де святкують День шахтаря, передає "5 канал".

Делегації з усіх шахтарських регіонів поклали квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку. У програмі свята - екскурсії містом та урочистості в оперному театрі.

Не було на святкуванні прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, який мав особисто вітати гірників. Утім, губернатор Львівщини Петро ОЛІЙНИК пообіцяв, що прем`єр обов`язково завітає до міста, але дещо згодом.

Як відзначив віце-прем`єр-міністр з питань ПЕК Андрій КЛЮЄВ, "Львів завжди був гарним містом. Львівська область є шахтарською, так само як і Донецька, Дніпропетровська, тому ми і прийняли рішення на рівні уряду відсвяткувати День шахтаря в цьому році у Львові".

У свою чергу голова Львівської ОДА П.ОЛІЙНИК зазначив, що "шахтарі однаково працюють добре як у Донецькій, Луганській, так і у Львівській областях. Виконуються планові завдання, але є проблеми, їх багато, вони накопичилися, ми будемо їх вирішувати".