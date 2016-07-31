Ляшка знову викликають на допит до ГПУ: цього разу - у справі щодо побиття "Беркутом" активістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Радикальної партії Олега Ляшка.

Лідер політичної сили має з‘явитися на допит у справі щодо побиття співробітниками "Беркута" активістів під Києво-Святошинським районним судом Київської області 10 січня 2014 року, свідком чого він був.

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Ляшко повинен прибути до ГПУ на 10:00.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що всіх членів парламентської фракції Радикальної партії викликають на допит до ГПУ.