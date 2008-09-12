Єхануров: неадекватні дії Росії змушують замислитися про безпеку
Отакий "стратегічний партнер"
Риторика впливових російських політиків дає Україні підстави думати про необхідність розширення списку потенційних загроз національній безпеці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ у своєму виступі «Україна між Росією і НАТО – виклики політики оборони і безпеки» перед слухачами Військової академії Королівства Данія.
«Україна належить до держав, які цінують витримку і не підтримують надлишкову емоційність у реагуванні на провокації. На жаль, доводиться констатувати, що збройний конфлікт на території Грузії та неадекватні дії Російської Федерації під час його активної фази призвели до вимушеного загострення відносин України з Росією», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
У зв’язку з цим він зауважив, що «сьогодні як ніколи стала зрозумілою реальність загрози територіальній цілісності та суверенітету України. Попередня оцінка щодо її відсутності в середньостроковій перспективі уже не відповідає дійсності».
Разом з цим, міністр оборони відзначив, що Російська Федерація – великий сусід і стратегічний партнер України. «Ми маємо спільну історію, релігію, культуру, традиції та глибокі економічні зв’язки, а отже, залежимо один від одного», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
Говорячи про можливі шляхи гарантування безпеки України на сучасному етапі, міністр наголосив, що «це можливо тільки за умови набуття членства в ЄС і НАТО».
Ю.ЄХАНУРОВ також висловив упевненість, що Данія підтримає ці політичні прагнення України.