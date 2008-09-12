Ющенко нагадав Тимошенко про старий борг перед Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд передбачити в державному бюджеті на 2009 рік кошти на погашення державного боргу 90-х років перед Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Черкаській області.

Президент зазначив, що необхідно акумулювати 7,5 млрд. грн. і розрахуватися наступного року за газовий борг, який виник у 90-х роках.

На думку глави держави, це дозволить вийти на ринкові відносини в оренді землі для Чорноморського флоту Російської Федерації.

Глава держави підкреслив, що це відповідатиме стратегічним і добросусідським відносинам між державами, зазначивши, що Україна завжди з розумінням сприймає необхідність підвищення цін на газ, обумовленого зростанням вартості палива на світових ринках.

Як повідомлялося, ряд депутатів, зокрема голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, неодноразово заявляли, що жорстко наполягатимуть на погашенні державного боргу України перед РФ, який становить 1,3 млрд. дол., уже поточного року.

6 червня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що ціна на російський газ для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже вдвічі.

"Ціни на газ центральноазіатських країн, який потрапляє до України через територію Росії, з 1 січня 2009 року відповідатимуть європейським цінам, їх розраховуватимуть за стандартними формулами, - сказав С.ЛАВРОВ. - Це рішення обумовлює й перехід на ринкові ціни. Ціна для України через це збільшиться майже в двічі".

У 2008 році Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів.