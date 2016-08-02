В ДТП під Миколаєвом загинув депутат облради від "Батьківщини"
20:30, 02 серпня 2016Політика
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В Миколаївській області 2 серпня в автокатастрофі загинув депутат обласної ради від ВО «Батьківщина» Володимир Гулін.
Володимиру Гуліну було 54 роки / Фото ukr.media
Про це повідомляє Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
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Трагедія сталася на 221-му кілометрі траси Р-06 «Ульянівка-Миколаїв». За попередньою інформацією, автомобіль Гуліна перекинувся в результаті зіткнення з іншим джипом.
Володимиру Гуліну було 54 роки. У Миколаївській облраді він працював у постійній депутатській комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села.
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