В ДТП під Миколаєвом загинув депутат облради від "Батьківщини"

Про це повідомляє Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

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Трагедія сталася на 221-му кілометрі траси Р-06 «Ульянівка-Миколаїв». За попередньою інформацією, автомобіль Гуліна перекинувся в результаті зіткнення з іншим джипом.

Володимиру Гуліну було 54 роки. У Миколаївській облраді він працював у постійній депутатській комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села.