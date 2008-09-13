Луганчанин виграв головний приз чемпіонату з гольфу в Москві

На міжнародному турнірі з гольфу, що проходив 10-11 вересня у Москві, луганчанин Роман КОБІТЄВ виграв головний приз чемпіонату в особистій першості з результатом у 47 очок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у гольф-клубі м. Луганська.

Срібло цього чемпіонату також належить Луганську. Його, уступивши всього одне очко, виборов Андрій ДОЛГОДУШ. Третє місце у депутата Російської держдуми Гліба ФЕТИСОВА, четверте - у луганчанина Кирила ЛАЧИНА. Усього в заліку брало участь 149 гольфістів з більш ніж двадцяти країн.

У командному заліку місця розподілилися таким чином: 1 місце - команда "Сенатори Росії", 2 місце - Московський міський гольф клуб, 3 місце – Санкт-Петербург, 4 місце - команда 1-го гольф-клубу Луганська.

Організатором зазначеного чемпіонату виступає журнал "Гольф-Дайджест".