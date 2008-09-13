Богатирьова: до Януковича не повернуся, навіть якщо він на коліна стане

Секретар РНБО Раїса Богатирьова збирається активізувати свою політичну діяльність. Найближчими планами вона поділилася в інтерв`ю "Обозревателю": "Суть в тому, що я залишаюся з партією. Для мене ПР – це не члени політради, а рядові активісти і просто симпатики. Наявність у них членського квитка ролі не грає.

Тому я говорю: мій діалог з виборцем не закінчений. Більше того, найближчим часом він значно активізується. Вердикти політради завадити цьому не здатні...

Розглядаються всі можливі варіанти. Залишати активну політику я точно не збираюся. План моїх дій складається з багатьох частин... Відповідні заяви прозвучать вже скоро".

"А в саму партію Януковича я не повернуся ніколи! Ніколи, навіть якщо він несподівано захоче стати на коліна!", - сказала Раїса Богатирьова.