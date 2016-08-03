Шансів на юридичне звільнення засудженого "за шпигунство" у РФ Виговського немає – адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив його адвокат Ілля Новіков.

"У нас немає шансів на те, щоб домогтись юридичного звільнення Валентина, оскільки він визнав себе винним. Його змусили це підписати. У нас немає практично ніякої надії пройти і через Європейський суд. Через два роки після того як до нього застосовували тортури ми просто не зможемо довести, що це було… Вирок винесено. Він вступив в законну силу", - сказав він.

За словами адвоката, "лишається тільки підтримувати зв’язок з Валентином та нагадувати українським політикам про те, що це ще одна людина, за яку потрібно боротись".

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"Бо вирішення питання мені бачиться тільки таким чином, як було у випадку з Геннадієм Афанасьєвим, Юрієм Солошенком та Надією Савченко", - сказав Новіков.

Адвокат також зазначив, що Виговський невинен.

"Він не працював ні на СБУ, ні на іншу розвідку", - зауважив захисник.

Як повідомляв УНІАН, громадянина України Виговського Московський обласний суд у грудні 2015 року засудив до 11 років ув'язнення за "шпигунство". Міністерство зовнішніх справ України висловило свій протест у зв'язку з цим вироком і назвало його "політизованим".