Російський суд відмовився пом'якшити покарання засудженому на 11 років за "шпигунство" українцю

Про це повідомив у своєму Twitter адвокат українця Ілля Новіков, який просив знизити покарання "у зв'язку з надзвичайною суворістю", а також "у зв'язку зі специфічними методами роботи слідства".

Вкрховный суд РФ зараз затвердив вирок Валентину Виговському.11 років за ст. 276 КК РФ, шпигунство.Справа не на 100% фальшиве, але на 80-90 точно — Ilya Novikov (@vertiporokh) 31 березня 2016 р

При цьому Новіков допустив можливість обміну Виговського.

"Оскільки Валентин Виговський входить в список політв'язнів МЗС України, у нього непогані шанси бути звільненим в ході великої обміну", - зазначив адвокат в своєму мікроблозі.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Московський обласний суд засудив до 11 років ув'язнення за "шпигунство" громадянина України Виговського.

У свою чергу МЗС України відразу ж висловило свій протест у зв'язку з цим вироком і назвав його "політизованим".