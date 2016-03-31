Російський суд відмовився пом'якшити покарання засудженому на 11 років за "шпигунство" українцю

18:37, 31 березня 2016
Політика
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Верховний суд Росії у ході засідання 31 березня залишив без змін вирок 11 років тюремного ув'язнення громадянину України Валентину Виговському, якого у вересні 2014 року незаконно затримали в окупованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві.

Адвокат Новиков настаивал на смягчении наказанияя / фото УНИАН

Про це повідомив у своєму Twitter адвокат українця Ілля Новіков, який просив знизити покарання "у зв'язку з надзвичайною суворістю", а також "у зв'язку зі специфічними методами роботи слідства".

При цьому Новіков допустив можливість обміну Виговського.

"Оскільки Валентин Виговський входить в список політв'язнів МЗС України, у нього непогані шанси бути звільненим в ході великої обміну", - зазначив адвокат в своєму мікроблозі.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Московський обласний суд засудив до 11 років ув'язнення за "шпигунство" громадянина України Виговського.

У свою чергу МЗС України відразу ж висловило свій протест у зв'язку з цим вироком і назвав його "політизованим".

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