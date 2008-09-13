Богатирьова вважає дострокові вибори у парламент неминучими

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає неминучим проведення дострокових виборів у парламент.

Про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила в інтерв`ю інтернет-виданню «Обозреватель».

«Я не бачу іншого способу зупинити кризу. На думку експертів, подальший її розвиток може привести до антидержавного перевороту», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО вважає, що демократичну коаліцію вже неможливо відновити.

«Нереально. ТИМОШЕНКО цього не хоче. Інакше не дозволяла б собі таких цинічних випадів на адресу колишніх союзників. Вона закликає НС-НУ помиритися, пропонуючи їй при цьому роль обслуговуючого персоналу. Подібне принизливо і неприйнятно для будь-якої політсили», - пояснила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що Віктор ЮЩЕНКО, як Президент, робив все, щоб не допустити розвитку кризи.

У той же час секретар РНБО підкреслила, що «рішення глави держави (про можливий розпуск Верховної Ради – УНІАН) базуватимуться на положеннях Конституції».