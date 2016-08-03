"Батьківщина" обіцяє "надати оцінку" скандальним заявам Савченко, що суперечать позиції партії

Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Останнім часом у медіа-просторі України звучать заяви окремих членів фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України щодо різноманітних бачень концепцій, стратегій і тактик так званого "перезавантаження держави" і певних безпосередніх кроків у цьому напрямку. Часто такі заяви не є узгодженими та йдуть всупереч з офіційною позицією партії ВО "Батьківщина", – цитує прес-служба заступника лідера "Батьківщини" Андрія Кожем’якіна.

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На думку заступника голови партії, такі висловлювання вводять громадськість в оману щодо офіційної політичної лінії партії.

"В умовах війни ми закликаємо політиків зважувати кожне слово, яке повинно зміцнювати країну, а не шкодити стабільності, призводити до поглиблення політичної кризи та загострювати протистояння у суспільстві", – заявив Кожем’якін.

За його словами, "Батьківщина" вітає демократичне обговорення з будь-яких питань діяльності партії та розвитку держави, однак завжди виступає з консолідованою позицією, до чого закликає "і тих депутатів, які нещодавно поповнили ряди партії".

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Кожем’якін повідомив, на найближчому засіданні президії політради партії буде надано оцінку останнім публічним висловлюванням народного депутата Надії Савченко, а про результати буде поінформовано українське суспільство.