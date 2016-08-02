Савченко заявляє, що їй "гидко" працювати у Раді через "брехню і зраду"

Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН.

«Вийшовши із в'язниці, я просила вас дати мені два місяці на розкачку і говорила, що не буду критикувати владу, поки сама щось не зроблю. Сьогодні минуло два місяці і шість днів, як мене звільнили з російського полону», - нагадала Савченко.

«За цей час, хоч і невеликий, але результати моєї роботи в якості депутата є», - сказала Савченко.

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На її думку, вона повинна говорити неприховану правду, бо цього чекають українці.

«Слухаючи наших політиків і політиканів, які виголошують з високих трибун і телеефірів такі гарні патріотичні промови за народ, і спостерігаючи, як їхні слова розходяться з лозунгами, мені стає гидко від того, що я знаходжусь з ними у Верховній Раді і що вони є частиною українського народу. Брехня, фальш, лукавство і зрада у нашому парламенті повсюди», - наголосила Савченко.