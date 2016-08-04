Раді пропонують гарантувати викривачам корупції 10% від вкраденого - Transparency International

Відповідний законопроект №4038а «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам» було внесено у Верховну Раду 20 липня, однак його текст на сайті парламенту досі не викладено.

В свою чергу, як йдеться у повідомленні громадської організації "Transparency International Україна", згідно з запропонованими нормами, викривач корупції має отримувати 10% від коштів, що були вкрадені корупціонером і повернуті державі завдяки його повідомленню.

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Окрім того, законопроект передбачає, що правоохоронці мають забезпечити інформатору надійний захист ще на етапі досудового розслідування.

Зазначається, що документ має на меті узаконити інструменти участі викривача у боротьбі з корупцією та стимулювати звичайних людей інформувати правоохоронців та громадськість про випадки корупції.