Росія може компенсувати втрату бази флоту в Севастополі

Росія може компенсувати можливу втрату головної бази Чорноморського флоту (ЧФ) в Севастополі за рахунок нових баз і посилення присутності в Середземному морі, заявив РІА “Новости” начальник оперативного управління ЧФ контр-адмірал Андрій Баранов.

"Безумовно, вихід (ЧФ) Росії з Криму позначиться на зниженні безпеки Росії на півдні. Компенсація можлива за рахунок нових баз і на просторах Середземного моря", - сказав Баранов.