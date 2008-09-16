Росія може компенсувати втрату бази флоту в Севастополі
04:46, 16 вересня 2008Політика
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За рахунок нових баз і Середземномор`я
Росія може компенсувати можливу втрату головної бази Чорноморського флоту (ЧФ) в Севастополі за рахунок нових баз і посилення присутності в Середземному морі, заявив РІА “Новости” начальник оперативного управління ЧФ контр-адмірал Андрій Баранов.
"Безумовно, вихід (ЧФ) Росії з Криму позначиться на зниженні безпеки Росії на півдні. Компенсація можлива за рахунок нових баз і на просторах Середземного моря", - сказав Баранов.
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