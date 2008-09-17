Проект Портнова-Лавриновича - пропозиція зіграти в російську рулетку?

Голова партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що запропоновані Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів зміни до закону про вибори народних депутатів призведуть до поділу країни між двома олігархічними кланами.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.КРІЛЯ з приводу ініціативи представників БЮТ і Партії регіонів законодавчо гарантувати партії-переможцю отримання 226 парламентських мандатів.

"У Європі немає жодної країни, де виборча система настільки викривляла б волевиявлення виборців, як у запропонованому законопроекті Лавриновича-Портнова", - сказав І.КРІЛЬ.

Лідер “Єдиного Центру” зазначив, що "замість пропонувати суспільству запровадження відкритих списків, які наблизили би депутата до виборця, БЮТ і ПР цікавить лише зосередження влади в своїх руках". Тобто, вважає І.КРІЛЬ, пропоновані зміни спрямовані лише на фактичне впровадження двопартійності, а це в українських реаліях означатиме поділ країни між двома олігархічними кланами.

"Законопроект Партії регіонів та БЮТ пропонує країні зіграти в "російську рулетку": будь-який вибір, фактично, означатиме, що опозиція залишиться лише безвольним спостерігачем, без реальних можливостей впливу на соціальні та економічні процеси в країні. Всю владу в країні отримає одна політична сила, яка при цьому не була підтримана більшістю виборців", - наголосив І.КРІЛЬ.

Довідка УНІАН. 15 вересня народні депутати України Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів), Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) та Святослав ОЛІЙНИК (фракція БЮТ) зареєстрували законопроект про внесення змін до закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо вдосконалення окремих положень).

Проектом пропонується внести зміни до закону України “Про вибори народних депутатів України” та встановити двохтурову модель виборів (у разі необхідності), не змінюючи при цьому загальну виборчу систему.

Проектом також пропонується унормувати строки проведення позачергових виборів, з урахуванням положень частини другої статті 77 Конституції України, та запропонованої моделі у два тури.

Окремі положення проекту стосуються розширення повноважень партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу та Центральної виборчої комісії щодо виключення із виборчого списку кандидатів у депутати та строків скасування реєстрації кандидатів.