Журналістів просять не заважати розвідці

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що поява останнім часом у ЗМІ матеріалів провокаційно-негативного характеру, що зачіпають імідж ГУР спрямована на дискредитацію відомства.

Як ідеться у заяві ГУР Міноборони, переданій агентству УНІАН прес-службою відомства, "зміст таких публікацій та їх спрямованість направлені лише на дискредитацію розвідувального органу Міністерства оборони України, створення перешкод у виконанні розвідувальних завдань, а також втягування колишніх та діючих співробітників ГУР МО України у внутрішньополітичні процеси в країні".

Цілком прогнозовано, що інтерес українського суспільства та міжнародної спільноти до ГУР Міноборони України як до закритої структури і до всього того, чим займається воєнна розвідка, буде і надалі підвищеним, йдеться у заяві.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України запевняє, що, незважаючи на це, буде залишатись поза політикою, продовжувати виконувати покладені на нього керівництвом держави завдання та надійно чатувати на захисті національних інтересів Батьківщини і безпеки українських громадян.