Нардеп про провокацію РФ на кордоні з окупованим Кримом: ми спостерігаємо повторення сценарію 1939 року

Про це заявила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"Ми спостерігаємо повторення сценарію 1939 року, що був реалізований нацистськими спецслужбами та підрозділами СС в Гляйвіці з метою інсценування нападу польських військовослужбовців на нацистську радіостанцію. Операція «Консерва» мала дати підстави Рейху для вторгнення до Польщі. Сьогодні Росія переймає нацистські методи боротьби. Провокація РФ на кордоні з окупованим Кримом відбувається в період проведення Олімпіади, якраз так саме, як 8 років тому під час агресії щодо Грузії", - наголосила вона.

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За її словами, "Москва відмовиться від нормандського формату та дистанціюється від переговорного процесу у Мінську", що відкриває можливості для відновлення бойових дій, в тому числі на Донбасі.

"Тепер не викликає сумніву, що замах на І. Плотницького організований Кремлем з метою дестабілізації ситуації на Сході країни. Сьогодні існує загроза громадянам України та патріотам України на території півострову, яких Кремль намагатиметься показати агентами або членами ДРГ", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, нібито підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були "критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова".

При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».