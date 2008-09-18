Тимошенко: в Україні більше 300 структур з відмивання ПДВ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне розглянути питання боротьби з тіньовими структурами із відмивання ПДВ на пленумі Верховного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на нараді з податківцями.

Вона підкреслила, що звертатиметься до голови ВС Василя ОНОПЕНКА з проханням винести це питання на наступний пленум, який планується провести в листопаді поточного року.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що таких структур на сьогоднішній день в Україні налічується більше 300.

«Більше 300 компаній масштабно грабують країну, а в нас, вибачте, якийсь у Пупенську суд практично дає індульгенцію їм це робити», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, заступник голови ДПАУ Сергій ВЛАСЕНКО зазначив, що боротьба з цими підприємствами йде, проте в деяких випадках викликає серйозні складнощі, зокрема, що стосуються роботи судів.

«Кримінальні справи порушено щодо всіх підприємств, і слідчі дії проводяться щодо всіх, активи описані в усіх підприємств. Ми використовуємо весь арсенал, який у нас є, але станом на сьогоднішній день, я зазначав уже, ці процедури потрапляють у судовий розгляд і ми одержуємо судові рішення, які забороняють нам здійснювати деякі дії, й саме це дозволяє поки що цим підприємствам працювати», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.