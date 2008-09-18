Рудьковський: мені треба на роботу влаштовуватися, а не тільки по судах...

Вчора Печерський районний суд Києва, що розглядає кримінальну справу відносно екс-міністра транспорту і зв`язку Миколи Рудьковського, який звинувачується в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах, мав почати допитувати одного з ключових свідків – генерального директора державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" Анатолія Ткаченка.

Саме на підставі письмової заяви пана Ткаченка в грудні 2007 року СБУ почала перевірку діяльності Миколи Рудьковського і порушила кримінальну справу. Крім того, очолюване Анатолієм Ткаченком підприємство є в судовому процесі цивільним позивачем, що вимагає від екс-міністра відшкодування 392,9 тис. грн, які той нібито витратив на чартер до Парижа.

"Свідок був належним чином повідомлений про виклик до суду, проте не з`явився", - повідомив суддя Андрій Мельник, відкривши засідання. За словами пана Мельника, від свідка "надійла копія лікарняного листа", в якому вказано, що у нього гіпертонічний криз. Прокурори Олександр Лубін і Валентина Милостива заявили, що розглядати справу без свідка неможливо, і запропонували оголосити перерву.

– Коли було потрібно, прокуратура витягувала мене з лікарні, заламуючи руки, а зараз вона не може знайти свого ж свідка, на свідченнях якого побудувала все звинувачення, - обурився Микола Рудьковський.– А якщо свідок кожного разу приноситиме якісь довідки, ми до кінця життя продовжуватимемо засідання? Адже мені треба на якусь роботу влаштовуватися, а не тільки по судах бігати.

– Примусовий привід свідка застосовується тільки у разі його злісного ухилення від участі в процесі, - відповів суддя.– Крім того, в даному випадку у нас є заява і лікарняний лист.

За підрахунками Ъ, що стежив за розвитком судового процесу, Анатолій Ткаченко вже тричі викликався до суду. Востаннє, 28 серпня, він письмово заявив, що не може прибути на засідання, оскільки знаходиться у відпустці.

Учора увечері стало відомо, що, не зважаючи на хворобу, пан Ткаченко святкує день народження своєї дружини в ресторані "Васильок", розташованому в Гідропарку. Сказавши охороні, що заблокувала вхід в ресторан, що хоче привітати іменинницю, кореспондент зміг пройти в банкетний зал і поговорити з Анатолієм Ткаченком.

– Я не ховаюся, як вважають адвокати. Я правда хворів. Мені робили уколи, - повідомив пан Ткаченко.– Але зараз мені вже краще. Дружину ось вирішив привітати. Обіцяю прийти до суду 22 числа і дати всі свідчення. Суддя про це вже знає. Так, спасибі, що привітали дружину.

"Коммерсантъ-Україна"