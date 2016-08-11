Україна готова скликати засідання РБ ООН через заяви Росії довкола Криму - Єльченко

Про це повідомляє Громадське.

«Питання скликання Ради Безбеки ООН розглядається… Як тільки це буде необхідно, ми зробимо це негайно», зазначив Єльченко.

«Ми готові до скликання Ради Безпеки навіть серед ночі, якщо це необхідно», підкреслив він.

Читайте такожСоцмережі відреагували на заяви ФСБ Росії та Путіна щодо "українських диверсантів" в Криму

Посол України в ООН провів паралелі між ситуацією зараз та серпнем 2008 року, коли відбулося вторгнення Росії в Грузію.

За його словами, заяви лідера Росії про те, що додаткові зустрічі (у Нормандському форматі - ред.) не мають жодного сенсу, звучать доволі небезпечно.

«Запропонована на вересень зустріч у Нормандському форматі була дуже корисною ідеєю», додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито відвернули вчинення в Криму терористичних актів, підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Читайте такожПід надуманим приводом Кремль розгортає гібридну спецоперацію для виправдання окупації Криму - МЗС

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були вчинені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств. «Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз таке проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору".

Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою "теракту".