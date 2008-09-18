Тимошенко хоче, щоб Президент України коштував дорожче, ніж Медведєв

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО передбачає в проекті державного бюджету на 2009 рік збільшення на 31% фінансування утримання Президента України - до 1,6 млрд. грн.

Про це повідомляє сьогодні газета «Дело» (№ 168 від 18 вересня).

«Згідно з проектом держбюджету, на Президента і структури, що його обслуговують, буде виділено 1,6 мільярда. З таким фінансуванням ЮЩЕНКО може обігнати свого російського колегу. На функціонування Президента Росії в бюджеті на цей рік передбачено 1,4 мільярда гривень (у рублевому еквіваленті)», - пише газета.

При цьому видання звертає увагу на той факт, що обсяг фінансування інституту президентства в проекті істотно вище за витрати на утримання Верховної Ради і Кабінету міністрів, бюджет яких у 2009 році заплановано на рівні 1,0 і 0,5 млрд. грн. відповідно.

«Згідно з проектом бюджету наступного року утримання Президента подорожчає на 31%, парламенту - на 21%, уряду - на 17%», - уточнює «Дело».

При цьому, за інформацією газети, уряд планує в 2 рази до рівня 2008 року збільшити витрати на фінансування візитів глави держави. «Якщо цього року на ці цілі передбачено 20 млн. грн., то в наступному на поїздки глави держави планується виділити 42 мільйони. На 30 мільйонів запропоновано збільшити фінансування санаторно-курортних установ Державного управління справами (ДУС). Нагадаємо, що саме через ДУС йде фінансування діяльності Президента і його апарату», - пише видання.