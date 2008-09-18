МВС: спікер ВР Криму побив понятого у справі про його корупцію

Головним управлінням боротьби з організованою злочинністю МВС України складено протокол про адміністративне правопорушення головою Верховної Ради Криму Анатолієм ГРИЦЕНКОМ ч. 2 ст. 8 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та направлено його до суду.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Зокрема, А.ГРИЦЕНКУ інкримінується безпідставна повторна (упродовж року) відмова у наданні до ГУМВС України в АРК та ГУБОЗ МВС України інформації, необхідної для перевірки законності походження коштів, внесених ним до банківської установи для погашення кредиту в сумі 1,2 млн. грн., отриманого у 2007 році для придбання автомобіля представницького класу.

Згідно з інформацією ДЗГ та МД МВС України, попередньо встановлено, що А.ГРИЦЕНКО у 2007 році отримав в одній із банківських установ Сімферополя кредит на суму 248 700 доларів США терміном на 15 років і згодом погасив частину кредиту та відсотків за нього в сумі понад 93 тисячі доларів США (або майже 471,3 тис. грн.). Як державний службовець він був зобов’язаний до 15 квітня цього року надати за місцем своєї роботи декларацію про доходи, вказавши, відповідно, факт отримання згаданого кредиту та джерела його погашення.

“Однак в оприлюдненій через мережу Інтернет інформації про доходи голови ВР Криму фігурують суми, значно менші від внесених ним коштів у банк для погашення кредиту та відсотків по ньому, що може свідчити про незадекларовані доходи, отримані ним не за основним місцем роботи. Таким чином, виникла необхідність установити джерела та законність походження згаданих коштів, у тому числі отримання офіційної інформації про його доходи, оскільки її відсутність не дає можливості встановити істину щодо законності чи незаконності дій згаданого посадовця”, - пояснили у ДЗГтаМД МВС України.

За вимогою Прокуратури Криму були витребовані від ГУМВС України в АРК зазначені матеріали, але рішення Прокуратурою Криму згідно із законом на теперішній час не ухвалено.

З метою з’ясування всіх обставин цієї справи Головним управлінням МВС України в Автономній Республіці Крим тричі направлялися запити на ім’я А.ГРИЦЕНКА щодо надання копій відповідних документів, однак у його офіційних відповідях щоразу висловлювалася відмова надати такі документи та інформацію, мотивуючи це їх «конфіденційністю».

“Голова ВР Криму не лише систематично відмовляв правоохоронцям в отриманні необхідної інформації, а й неодноразово ухилявся від зустрічі з працівниками міліції, не реагував на запрошення прибути до ГУМВС України в АР Крим, а також не приймав їх у своєму службовому кабінеті”, - пояснили у ДЗГтаМД МВС України.

Згідно з інформацією МВС, А.ГРИЦЕНКА 17 вересня 2008 року під час спроби на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва від 20 серпня в черговий раз ознайомити його з матеріалами про притягнення його до адміністративної відповідальності та роз’яснити його права та обов’язки завдав тілесних ушкоджень одному з понятих. Потерпілого госпіталізовано до одного з медичних закладів Сімферополя.

Під час цього інциденту працівники Управління державної охорони перешкоджали законним діям співробітників міліції щодо виконання ними своїх службових обов’язків. За цим фактом працівниками міліції вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.