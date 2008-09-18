Шуфрич – Каськіву: а ми що – лохи, по–твоєму?

Наша Україна внаслідок того, що організувала вал нищівної критики на адресу Тимошенко за ймовірний союз БЮТ з Партією регіонів, у разі проведення дострокових виборів до парламенту може опинитися у складній ситуації. З одного боку уся виборча компанія НУ, якщо виходити з логіки засудження дій Тимошенко, яка зрадила Ющенку з Януковичем, має будуватися на відмові від парламентських альянсів як з ПР, так і з БЮТ. З іншого – фракція комуністів, яка навіть не розглядається у якості одного з учасників коаліції з НУ, та інші парламентські карлики можуть претендувати хіба що на перебування у опозиції разом з “партією Президента”. Більшості у такого альянсу вочевидь бути не може.

Схоже, у самі нардепи з НУ-НС наразі не знають як реагувати на ситуацію, що склалася... Так, Українська правда наводить вельми цікавий діалог у кулуарах ВР між регіоналом Нестором Шуфричем та нунсівцем Владиславом Каськівом:

– Слухай, а що ви будете казати людям під час виборів? – знущаючись, звернувся Нестор Шуфрич до Владислава Каськіва у кулуарах парламенту.

– Я взагалі не знаю, в якому списку піду на виборах, – знизав плечима Каськів.

– Я спеціально приїду, коли ти будеш в Ужгороді, – попередив його Шуфрич, – щоб запитати: "А в яку коаліцію ви підете?"

– Та в парламент балотуються не для того, щоб створювати коаліцію, а щоб відстоювати свою позицію, – спробував з`їхати з теми Каськів.

– Тоді скажи: чому, якщо Тимошенко з нами об’єднується – то це "зрада"? А якщо ви з Партією регіонів – то це "нормально"?

– Бо Тимошенко все по–барабану, для неї є тільки одна мета – бути прем’єром. Ну і ще прийняти нову Конституцію. А для нас важливі наші принципи, - відбрив Каськів.

– А ми що – лохи, по–твоєму? – спалахнув Шуфрич. – Але я тебе обрадую – ми з Тимошенко не об’єднуємося, а розгортаємо виборчі штаби.