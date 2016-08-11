Україна ініціює проведення сьогодні консультацій Радбезу ООН щодо провокацій Кремля у Криму

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН у Twitter.

"На доручення (президента Петра) Порошенка Україна ініціює проведення сьогодні консультацій Ради безпеки ООН щодо провокацій Кремля в Криму", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, що голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook також зазначила про доцільність такої ініціативи.

"Вважаю за необхідне ініціювання Україною скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН для обговорення провокації РФ, зриву мирного врегулювання на Донбасі та підготовки до ударів по території України", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, президентом міністру закордонних справ Павлу Клімкіну наказано доручити керівнику місії України при ООН провести консультації в Раді безпеки ООН та детально проінформувати про розвиток подій.