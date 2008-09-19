Тимошенко: створення нової коаліції може бути крайнім і вимушеним кроком

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає "чорною політичною пропагандою" інформацію про існування неформальної коаліції БЮТ з Партією регіонів і КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ у Києві.

«Я хочу категорично спростувати факт існування будь-якої неформальної коаліції між комуністами, Партією регіонів і БЮТ. І я хочу попросити польських журналістів, наших друзів і політологів у жодному випадку не використовувати цю чорну політичну пропаганду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що розповсюдження такої інформації спрямоване на зміни розстановки політичних сил напередодні президентських виборів в Україні в 2010 році.

Ю.ТИМОШЕНКО вчергове наголосила, що найбільш оптимальним виходом із ситуації, що склалася, є повернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА зі своєю командою до складу демократичної коаліції.

За її словами, проведення дострокових виборів до парламенту є неприпустимим, а формування нової коаліції в будь-якому іншому форматі БЮТ «сприймає погано».

«Я думаю, що це (створення коаліції в іншому форматі – УНІАН) може бути крайнім і вимушеним кроком перед розпуском Верховної Ради», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона додала, що «комуністи тут ні до чого».