Лавринович: закон про держслужбу зменшить вплив політичної кон‘юнктури

Ухвалення Закону України «Про державну службу» дозволить розмежувати політичну діяльність і діяльність державних службовців, зменшить вплив політичної кон‘юнктури на кадрові рішення в органах державної влади, збільшивши престижність державної служби та відповідальність чиновників.

Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи сьогоднішнє рішення парламенту щодо прийняття за основу законопроекту «Про державну службу», внесеного народним депутатом України, лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-спікера.

«Значення цього кроку дуже велике через те, що існувала спокуса кожного українського Кабінету Міністрів вирішити кадрові питання без врегулювання стабільності державної служби, обов‘язкової конкурсності, обов‘язкової відповідальності кожного державного службовця за свою роботу», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ. За його словами, прагнення залишити існуючий стан справ у сфері державної служби «стримувало всі уряди від ухвалення рішення, яке б дозволило для України розмежувати політичну діяльність і діяльність державних службовців».

Як зазначив перший заступник голови ВР України, до сьогоднішнього рішення парламент «йшов десять років, відтоді, як було поставлене завдання модернізувати державну службу України, зробити її відповідальною і ефективною». За його словами, «тривалий час головні питання розмежування політичних посад і посад державної служби, захист державних службовців від політики примусу і втручання державних службовців у політику країни не вирішувалися». Це, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, «не дозволяло розв‘язати той вузол, який заважає ефективному розвитку української політики і, водночас, робить досить небезпечними дії для державних службовців, які опиняються в залежності від політиків, які, очолюючи відповідний напрямок органу влади, реалізовують своє бачення кадрової політики, а саме - як має формуватися корпус державних службовців».

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що «2005 року один з керівників держави пишався тим, що близько тридцяти тисяч державних службовців було змінено за півроку». На його думку, кадрові зміни, які завдали значної шкоди справі державної служби, мали мотивом те, що звільнені «неправильні вдягали шарфики і не на той майдан ходили».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що державна служба не тільки складна і відповідальна, «це люди, які від імені держави мають право і обов‘язок вирішувати питання суспільного життя», а тому на перший план виступають питання кваліфікації чиновника, а не його робота за тієї чи іншої влади.

Він нагадав, що законопроект про державну службу був внесений урядом В.ЯНУКОВИЧА минулого року. «На превеликий жаль, у 2007 році Україну чекали непередбачувані потрясіння, і цей проект закону був відкликаний з парламенту новим складом уряду», - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сподівання, що відповідний закон буде ухвалений в цілому. Він однак не виключив, що остаточне рішення щодо закону «Про державну службу» буде відкладене «у разі, якщо главою держави буде ухвалене рішення, що потрібно не збавляти темпу і добиватися того, щоб, починаючи з 2004 року, Україна не пропустила жодного року без загальнодержавних виборів».