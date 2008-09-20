Клюєв: будь-яка нова коаліція буде кориснішою для країни

Проведення нових дострокових парламентських виборів без зміни законодавчого поля є безглуздим і марним, вважає народний депутат України від Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Про це він пише в своїй статті для «Дзеркала тижня».

А.КЛЮЄВ сказав, що будь-яка нова коаліція буде кориснішою для країни, аніж вибори.

«Сьогодні вже всі визнають, що без зміни законодавчих правил вибори нічого не змінять, а лише посилять протистояння і завдадуть чергового удару по економіці», - зазначив депутат.

На думку А.КЛЮЄВА, парламентська коаліція будь-якої можливої конфігурації більше відповідає економічним інтересам України, ніж нові дострокові вибори.

«Упевнений, що будь-яка працююча коаліція буде для країни кориснішою, аніж чергові вибори. Причому з погляду інтересів країни прийнятна будь-яка конфігурація з обговорюваних сьогодні», - зазначив депутат.

А.КЛЮЄВ сказав, що навіть технічна коаліція у Верховній Раді може допомогти в оптимізації українського законодавства, спрямованій на гармонізацію відносин між гілками влади в країні.

«Коаліція може бути навіть технічною - для вирішення першочергових завдань: стабілізації економічної ситуації, а також для внесення в законодавство змін, які дадуть змогу мінімізувати конфлікти у владі, - сказав депутат. - Важливо максимально чітко розмежувати повноваження і відповідальність, усунути роздвоєність виконавчої гілки, мінімізувати загрозу авторитаризму».