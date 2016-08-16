В розріз риториці Трампа: сенатор США заявив про єдність представників Конгресу у питанні анексії Криму
Заяви кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа стосовно захопленого Росією Криму не відображають позицію більшості представників Демократичної і Республіканської партій у Конгресі щодо невизнання анексії з боку РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор США від Демократичної партії Крістофер Кунс, який відвідує Україну на чолі делегації американських конгресменів, заявив сьогодні журналістам у Києві.
Сенатор нагадав, що політика США базується на невизнанні анексії Криму Росією. На його думку, у Конгресі США спостерігається міцний консенсус серед демократів і республіканців, щоб "чинити опір будь-яким спробам неправомірного визнання анексії Криму Росією".
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"На мою думку, пан Трамп бере участь у необгрунтованій і непродуманій передвиборчій риториці, яка не відображає позицію широкої двопартійної більшості у Конгресі, і він повинен буде співпрацювати з нами, якщо його оберуть президентом, для того, щоби приймати такі важливі кроки, які би відходили від стійкої американської політики", - наголосив Кунс.
Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявляв, що жителям окупованого Криму Росія більше до вподоби. Також він заявляв, що готовий в разі обрання президентом США розглянути визнання Криму російською територією.
На думку Трампа, силове повернення до складу України окупованого Росією Криму призведе до Третьої світової війни.