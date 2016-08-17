Яценюк у Брюсселі: відповідь на російську агресію - жорстка дипломатична позиція і санкції

На цьому наголосив лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в Брюсселі після завершення зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу, повідомляє прес-служба політсили.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що безпекова ситуація в світі катастрофічна, "і причиною цього в першу чергу є Російська Федерація": "Незаконна анексія Криму, захоплення Донецька і Луганська, агресія Росії проти Грузії, російська військова присутність в Придністров'ї, російська військова діяльність в Сирії. Росія дестабілізує світ".

Україна знаходиться "на передовій захисту своєї незалежності і захисту країн-членів Євросоюзу і країн-членів НАТО", підкреслив лідер "Народного фронту": "Без реальної, дуже чіткої практичної допомоги від країн-членів НАТО, в першу чергу в постачанні озброєння для української армії, захистити Україну і захистити Європу проти озброєної до зубів Росії, яка має другий ядерний потенціал у світі, - непросто".

Лідер "Народного фронту" нагадав, що пакет допомоги, наданий НАТО Україні після Варшавського саміту, - практично найбільший за всю історію НАТО: "починаючи з допомоги в реабілітації українських військовослужбовців і закінчуючи допомогою в цілому в модернізації українських Збройних сил і українського Міністерства оборони": "Проте в цей пакет допомоги не входить постачання зброї. І це вже питання двосторонніх відносин України з країнами-членами Альянсу".

"Два роки ми не просто займаємося цим питанням – ми б'ємося, але остаточного рішення не прийнято. В цей час Росія витрачає мільярди доларів на озброєння і, фактично, здійснюючи військову інтервенцію проти України, створила такий тестовий майданчик для своєї зброї на території України проти українців і проти всього світу", - наголосив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що зараз завдання всього вільного світу - в першу чергу ще раз визначитися з приводу того, що Росія дестабілізує світ.

"Росія не зупинила свою агресію проти України. І зупинити це можна тільки одним чином – спільною позицією, сильною, жорсткою дипломатичною позицією і сильними Збройними силами України і всіх країн-членів вільного світу", - підкреслив лідер "Народного фронту".