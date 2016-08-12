Арсеній Яценюк зустрінеться з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі  

Арсеній Яценюк має намір поінформувати Президента Європейської Ради про безпекове становище на сході і півдні нашої держави.

Передбачається, що у центрі уваги бесіди будуть питання, які стосуються консолідації європейських держав для гарантування миру і безпеки в нашому регіоні і спільної протидії загрозам російської агресії.

Окремо йтиметься про актуальні пріоритети співробітництва України і Європейського Союзу, для яких необхідне об'єднання парламентських сил.

За спільною домовленістю, зустріч відбудеться у закритому форматі.