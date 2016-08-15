НАБУ показало відео допиту своїх співробітників, яких викрала Генпрокуратура

Як повідомляє прес-служба відомства, за словами співробітників НАБУ, співробітники ГПУ практично відразу дізналися, що затримали співробітників НАБУ, проте поводилися з ними, як зі злочинцями.

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Один із працівників на відео заявив, що на допиті до нього застосували фізичну силу. "Він мене сильно вдарив у щелепу і шию долонею. У вухах аж задзвеніло", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, глава НАБУ Артем Ситник заявив, що 12 серпня, під час проведення негласних слідчих дій співробітники ГПУ незаконно викрали та доставили двох технічних працівників НАБУ до приміщення ГПУ, де протягом 11 годин їх допитували.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу щодо працівників Генеральної прокуратури, які викрали і утримували працівників НАБУ.