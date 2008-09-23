Жванія виграв у Генпрокуратури справу про своє громадянство

Сьогодні Подільський районний суд м. Києва визнав безпідставним порушення Генеральною прокуратурою України кримінальної справи за фактом підробки народним депутатом Давидом ЖВАНІЄЮ документів щодо отримання українського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Подільського районного суду м.Києва повторно розглянув скаргу Д.ЖВАНІЇ щодо порушення проти нього 22 травня 2008 року кримінальної справи за фактом підробки документів, та задовольнив її. Цим же рішенням суд скасував відповідну постанову ГПУ, якою ця справа була порушена. У своїй постанові суддя зауважив, що Генпрокуратура не мала достатніх підстав і приводів для відкриття кримінального провадження щодо Д.ЖВАНІЇ.

Коментуючи сьогоднішнє рішення суду, Д.ЖВАНІЯ наголосив, що він ним задоволений. Народний депутат також зауважив, що ця кримінальна справа є політично заангажованою і ініційована Секретаріатом Президента.

Довідка УНІАН. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до суду із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

6 серпня Апеляційний суд Києва скасував постанову Подільського райсуду столиці, якою було визнано правомірною порушення кримінальної справи стосовно Д.ЖВАНІЇ з приводу підробки документів для набуття ним українського громадянства, і направив справу на повторний розгляд до цього ж суду, але в іншому судовому складі.

9 вересня Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольняти подання Генеральної прокуратури України щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишнього заступника начальника відділу паспортно-реєстраційної та міграційної роботи столичної міліції Івана БАЛАКЛИЦЬКОГО, який нібито незаконно видав паспорт громадянина України народному депутату України Д.ЖВАНІЇ.