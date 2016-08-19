Путін сподівається, що його новий спецпредставник зі зв'язків з Україною не "лякатиме" українську владу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі з главою російського уряду Дмитром Медведєвим у тимчасово окупованому РФ Криму.

Читайте такожПутін призначив екс-міністра освіти РФ Ліванова своїм представником з розвитку зв'язків з Україною

Реагуючи на пропозиції Медведєва призначити екс-міністра освіти Ліванова на посаду спецпредставника з розвитку торгово-економічних зв'язків із Україною, Путін сказав: «Згоден, дійсно, перед Міністерством освіти стоять нові завдання. Великий етап роботи виконано, закінчено. Дмитро Вікторович багато для цього зробив, він людина з характером, послідовний при реалізації своїх рішень і рішень уряду».

За словами президента РФ, досвід роботи Ліванова може і має бути використаний в інших сферах і галузях.

«Йому буде запропонована робота спецпредставника президента Російської Федерації з торгово-економічних зв'язків із Україною. Він людина не військова: якщо наших колег лякають люди, які колись служили в армії, то Дмитро Вікторович – людина суто цивільна, з великим досвідом державної роботи. Думаю, що його і особисті, і ділові якості допоможуть у розбудові, відродженні торгово-економічних зв'язків із нашою державою, що для нас є важливим», - сказав Путін.

За його словами, розвиток торговельно-економічних зв'язків має бути в полі постійної уваги російської влади.

Ліванов був міністром освіти і науки, на цій посаді його змінила заступник начальника управління Адміністрації президента з громадських проектів Ольга Васильєва.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні було призначено Сергія Торопова.

29 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

Бабич раніше служив у десанті і військах КДБ СРСР, а зараз є повноважним представником президента Росії в Приволзькому федеральному окрузі.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.