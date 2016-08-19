Путін запевнив, що не збирається згортати дипломатичні відносини з Києвом

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з членами Ради безпеки в анексованому Криму.

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Путін заявив, що буде "створювати можливості для розвитку контактів, їх підтримки" з Україною, "незважаючи на небажання сьогоднішньої влади в Києві мати повноцінні дипломатичні відносини на рівні послів".

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Михайло Зурабов звільнений з посади надзвичайного і повноважного посла Росії в Україні. З 24 лютого по 7 червня 2014 року він був відкликаний до Москви для консультацій у зв'язку зі зміною влади в Україні. В цей же день ЗМІ поширили інформацію про те, що Зурабов неодноразово особисто просив президента РФ Володимира Путіна зняти його з цієї посади, особливо після Євромайдану. А також повідомили про те, що вірогідним послом стане нинішній повпред в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич. 29 липня Міністерство закордонних справ України повідомило, що не отримувало запиту на попередню згоду про призначення Михайла Бабича послом Росії в Україні. А 1 серпня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не оголошував кандидатуру нового посла в Україні Михайла Бабича до отримання агреману, витік стався через ЗМІ.

Крім цього, нагадаємо, що 10 серпня ФСБ оголосило про затримання групи диверсантів, які діяли, як стверджують спецслужби, за вказівкою головного управління розвідки Міноборони України. За даними російських силовиків, вони планували теракти на окупованому півострові.

Президент Петро Порошенко назвав звинувачення Кремля щодо Криму "безглуздими і цинічними". У Генштабі Збройних сил України спростували заяву Федеральної служби Росії і назвали її провокацією.