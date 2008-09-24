Турчинов: переговори з Партією регіонів ще не починалися

Блок Юлії Тимошенко ще не розпочав переговори з Партією регіонів про створення парламентської коаліції. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ в ефірі “5 каналу”.

“Ні, сьогодні не почались переговори, тому що у нас були консультації з Блоком Литвина, і ми чітко дали відповідь нашим колегам з “Нашої України – коли є бажання працювати, будь-ласки, ми не виставляємо жодних ультиматумів, жодних вимог – додаткових чи штучних”, - сказав він.

При цьому перший віце-прем’єр-міністр нагадав заяву лідера фракції Блоку Литвина про готовність формувати коаліцію з БЮТ. “Він (Володимир ЛИТВИН) висловив єдине занепокоєння, що “Наша Україна” не сприйме ці пропозиції і виставляє вже їм якісь додаткові вимоги”, - додав О.ТУРЧИНОВ.

Він вважає, що політсили повинні об’єднуватися навколо інтересів та пріоритетів держави. “Є речі, які не можу розмінюватись. Вони відомі – є єдина потужна держава, єдина мова, єдина Конституція і, безумовно, європейський вибір, який ми вже декларуємо не один рік. Навколо цього можуть об’єднатися більшість політичних сил, які є в парламенті”, - вважає О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр-міністр закликав “Нашу Україну” відмовитись від мови ультиматумів. “Якщо є бажання працювати, для цього не треба ніяких узгоджень, ніяких переговорів. Треба просто взяти папірець і написати заяву про повернення до коаліції. Коли немає бажання працювати, треба просто так і сказати”, - підкреслив він.