Ющенко дав інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю газеті «Нью-Йорк Таймс».

Як повідомляє прес-служба Президента, основними темами інтерв`ю стали європейська та євроатлантична інтеграція України, а також позиція нашої держави стосовно подій навколо Грузії.

Інтерв`ю провела кореспондент видання Керол ДЖІАКОМО, яка спеціалізується на висвітленні міжнародних подій та питань зовнішньої політики.

«Нью-Йорк Таймс» була заснована 1851 року і на сьогодні є однією з трьох найбільш впливових та рейтингових газет США з щоденним накладом понад 1 мільйон примірників. По неділях видання виходить у форматі журналу «Нью-Йорк Таймс Мегезін» накладом 1,75 млн. прим. Корпункти газети працюють у 28 країнах світу.