Сьогодні парламент Криму перемиє кісточки НАТО

Сьогодні в кримському парламенті пройдуть депутатські слухання з питання про дотримання права громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим, на отримання об`єктивної інформації про діяльність НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про проведення депутатських слухань з питань НАТО було ухвалене в червні на пленарному засіданні Верховної Ради Криму, що відбулося перед літніми депутатськими канікулами.

У пояснювальній записці до рішення наголошувалось, що депутатські слухання, відповідно до положення, проводяться з тих питань, які мають важливе значення для автономії, з метою консолідації думок депутатів і вироблення рекомендацій.

«У зв`язку з тим, що питання інтеграції України в НАТО є предметів активного обговорення і викликають неоднозначний резонанс серед жителів автономії, пропонується провести у Верховній Раді Автономній Республіці Крим депутатські слухання із зазначеного питання», - йшлося в пояснювальній записці.

Планувалося, що на слухання будуть запрошені представники різних партій і організацій, аби всі змогли висловити свій погляд про Альянс.