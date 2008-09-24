Яценюк - головам фракцій: чай холоне!
10:07, 24 вересня 2008Політика
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Засідання відкрилося з перерви
Ранкове засідання Верховної Ради України відкрито, але у роботі парламенту оголошено перерву до 11.00.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що лідери фракцій мають сформувати порядок денний роботи на сьогодні.
При цьому він пожартував, що запрошує лідерів фракцій до себе в кабінет «попити чай, обговорити політичну ситуацію, дізнатися, чи створена нова коаліція і сформувати порядок денний».
"Чай холоне!", - підігнав Яценюк колег.
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