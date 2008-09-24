Сара Пейлін призначила зустріч Ющенку і Саакашвілі
У Нью-Йорку - Генасамблея ООН
|Сара Пейлін
Крім того, у неї заплановані зустрічі з президентами Колумбії, Афганістану, Іраку, Пакистану і прем`єр-міністром Індії, а також з колишнім держсекретарем і впливовим експертом у міжнародних справах Генрі Кіссінджером і фронтменом групи U2 Боно, який відомий активною підтримкою міжнародних гуманітарних програм.
Всі перераховані країни є ключовими союзниками США у своїх регіонах: на пострадянському просторі, в Латинській Америці, на Близькому і Середньому Сході і в Південній Азії. Війни в Іраку і Афганістані, які ведуть США, є одними з центральних тем президентських виборів.
Опоненти називають Сару Пейлін недостатньо досвідченою в міжнародних справах, відзначаючи, зокрема, що вона вперше одержала паспорт, що дозволяє подорожувати за кордон, у 2007 році.