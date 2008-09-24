Сара Пейлін призначила зустріч Ющенку і Саакашвілі

Кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії Сара Пейлін планує в середу, 24 вересня, зустрітися з президентами України і Грузії Віктором Ющенком і Михайлом Саакашвілі, які приїхали до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Associated Press.

Крім того, у неї заплановані зустрічі з президентами Колумбії, Афганістану, Іраку, Пакистану і прем`єр-міністром Індії, а також з колишнім держсекретарем і впливовим експертом у міжнародних справах Генрі Кіссінджером і фронтменом групи U2 Боно, який відомий активною підтримкою міжнародних гуманітарних програм.

Всі перераховані країни є ключовими союзниками США у своїх регіонах: на пострадянському просторі, в Латинській Америці, на Близькому і Середньому Сході і в Південній Азії. Війни в Іраку і Афганістані, які ведуть США, є одними з центральних тем президентських виборів.

Опоненти називають Сару Пейлін недостатньо досвідченою в міжнародних справах, відзначаючи, зокрема, що вона вперше одержала паспорт, що дозволяє подорожувати за кордон, у 2007 році.

Лента.ру