Литвин чув, що про вибори вже домовилися
Справа - за датою
Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що на сьогодні між певними політичними силами існує домовленість про проведення дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він завив сьогодні в інтерв`ю журналістам.
“Є усі підстави стверджувати, що фактично вже існують певні домовленості про проведення дочасних виборів, і залишається лише одне – визначити зручну дату для проведення цих виборів”, - сказав він.
За словами В.ЛИТВИНА, зручна дата полягає у тому, аби забезпечити низьку явку виборців.
Коментуючи програмні принципи, запропоновані НУ-НС для формування нової парламентської коаліції, В.ЛИТВИН висловив думку, що вони більше нагадують кроки по зведенню рахунків між БЮТ і НУ-НС. При цьому, за його словами, в інтересах стабільності Блок Литвина готовий брати участь у знаходженні спільної точки дотику і взяти на себе роль посередника для знаходження порозуміння між БЮТ і НУ-НС.
Як зауважив В.ЛИТВИН, його фракція вважає, що потрібно розглядати пропозиції щодо принципів формування нової коаліції, які пропонуються фракціями, а не окремими їх складовими. “Якщо відповідально вести діалог щодо формування нової коаліції, то слід говорити про завдання її наступної діяльності, а не акцентувати увагу на проблемах попередньої коаліції”, - сказав він.
В.ЛИТВИН також наголосив, що фракція Блоку Литвина налаштована на продовження діалогу, узгодження принципів діяльності нової коаліції, які б не розсварювали, а консолідували Україну.