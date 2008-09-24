У Росії побачили загрозу її безпеці біля кордонів з Україною

Російський експерт Гліб ПАВЛОВСЬКИЙ переконаний, що Росія не повинна автоматично пролонгувати Договір про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною.

Про це він сказав у розмові з кореспондентом УНІАН під час міжнародної конференції «10 років опісля. Підсумки Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною».

«Договір не можна продовжувати автоматично – необхідно визначити позицію Росії з цього питання», - сказав Г.ПАВЛОВСЬКИЙ.

На його думку, це має бути дипломатична нота або якийсь інший дипломатичний крок, оскільки застережень МЗС РФ замало.

Г.ПАВЛОВСЬКИЙ упевнений, що нинішня влада України дестабілізує ситуацію в країні, що негативно позначається на відносинах. Зокрема, за його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО "розколює Україну за мовною і частково релігійною ознакою".

«Відбувається дестабілізація України і виникає загроза нашій безпеці біля наших кордонів», - сказав Г.ПАВЛОВСЬКИЙ, додавши, що все це не узгоджується з Великим договором.

На його думку, договір «просто так пролонгувати не слід», проте він вважає, що цей документ певною мірою стримує деструктивні сили України.

Окрім цього він додав, що Великий договір не може бути пов`язаний зі вступом України в НАТО.