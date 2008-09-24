Тепер у Віктора Януковича є 15 заступників

Політрада Партії регіонів додатково обрала заступниками голови партії народних депутатів України Юрія БОЙКА, Михайла ПАПІЄВА і Сергія ТУЛУБА.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, тепер у лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА є 15 заступників.

Крім новообраних, це Ганна ГЕРМАН, Василь ДЖАРТИ, Олександр ЄФРЕМОВ, Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНІКОВ, Андрій КРАВЕЦЬ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Олена ЛУКАШ, Сергій ЛЬОВОЧКІН, Антон ПРИГОДСЬКИЙ, Володимир РИБАК і Володимир ЯЦУБА, нагадує прес-служба.

Крім того, до складу президії Політради обрано народного депутата Валерія КОНОВАЛЮКА.