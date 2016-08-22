Україна і Канада до кінця року можуть підписати угоду про співпрацю в оборонній сфері - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол України у Канаді Андрій Шевченко сьогодні під час засідання прес-клубу МЗС.

"Я можу проанонсувати одну історію, яка станеться ближчим часом, дуже вірю. Ми завершили роботу над угодою про співпрацю в оборонній сфері. Це документ, який має бути підписаний між Міністерствами оборони України і Канади, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо це підписати впродовж ближчих місяців. Йдеться про реалістичну версію - жовтень", - сказав Шевченко.

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За його словами, ця угода створить законодавчу базу для подальших кроків для можливості розвитку спільного виробництва озброєння та поставок зброї до України.

"Це створить законодавчу базу для подальших кроків, і в тому числі по тих напрямках, які в перспективі, при бажанні - і до поставок зброї. Це не вписано у пряму угоду, тут треба теж чітко розуміти, але воно створює законодавчу базу", - заявив Шевченко.

Також він сказав, що новий уряд Канади на чолі із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо набагато частіше озирається на своїх партнерів по НАТО, тоді як попередній робив багато самостійних кроків.

"Ми це теж поважаємо, тому нам тут треба трошки підкоригувати методи нашої роботи. Ми зараз більше говоримо до НАТО. Ми зараз більше покладаємося, що НАТО розподілить цю роботу коректно між своїми членами", - сказав посол.

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При цьому він додав, що Україна має всі шанси отримати продовження роботи місії канадських офіцерів на Яворівському полігоні і в наступному році.

"Я думаю, що у нас є всі можливості вибудувати її присутність більш осмислено. Зараз вони нам допомагають в оборонних заходах, у військовій польовій медицині, я думаю, що ми можемо це розширювати до інших сегментів", - сказав посол.

Також він зазначив, що Україна просить у Канади допомоги в охороні берегової лінії у морі, в навчанні українських офіцерів на курсах на території Канади.

"Найближча новина, за якою раджу стежити, - це підписання оборонної угоди. Це довга історія, і я дуже радий, що ми нарешті підводимо її до переможного завершення. Мій консервативний прогноз - до кінця 2016 року. Якщо це станеться швидше, значить, ми з вами не даремно були такими оптимістами сьогодні", - заявив Шевченко.