БЮТ, НУ-НС та Блок Литвина домовилися завтра розпочати нове життя

Фракції Блоку Юлії Тимошенко, “Наша Україна – Народна Самооборона” та Блоку Литвина мають намір спільно сформувати порядок денний завтрашнього засідання парламенту. Про це сьогодні після переговорів щодо створення нового формату коаліції повідомив заступник голови Верховної Ради України, член БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, фракції пропонуватимуть ті законопроекти, які вони вважають за необхідне розглянути.

“Завтрашня і післязавтрашня робота буде спробою почати де-факто працювати в режимі координованих дій трьох фракцій”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він сказав, оптимістично оцінює початок переговорів, оскільки вважає, що коаліція в складі тільки двох сил не може бути політично дієвою.

“Крига скресла і шанс сформувати коаліцію в форматі трьох з’явився”, - сказав М.ТОМЕНКО.

У свою чергу, лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголосив, що створенням коаліції з трьох політсил може бути розв’язана велика кількість проблем.

Водночас, наголосив він, перед підписанням угоди фракція БЮТ має відмовитися від спільного голосування з фракціями Партії регіонів та КПУ, дати згоду, що не буде подолане вето Президента України на антиконституційні закони. Крім того, зауважив В.КИРИЛЕНКО, перед підписанням угоди має бути вироблена спільна позиція трьох фракцій відносно російсько-грузинського конфлікту та якомога швидшого скасування депутатської недоторканності.