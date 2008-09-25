Янукович дав команду готуватися до виборів

Учора відбулося закрите засідання політради Партії регіонів. Як повідомляє "Коммерсант-Украина",на нім лідер цієї політичної сили Віктор Янукович закликав однопартійців почати активну підготовку до позачергових парламентських виборів. У зв`язку з цим політрада призначила трьох нових заступників голови ПР – народних депутатів Юрія Бойко, Сергія Тулуба і Михайла Папієва. Планується, що вони поліпшать результат партії в Київській області і Західній Україні.

Вчорашнє розширене засідання політради Партії регіонів проходило в закритому режимі. До 16.00 крім народних депутатів, які входять в політраду, до кінотеатру "Зоряний" з`їхалися керівники обласних організацій партії. На прохання розповісти, що ж обговорюватиметься, ніхто з представників ПР так і не зміг чітко відповісти.

– Наша політична сила визначатиметься із стратегією подальшої роботи, - на ходу повідомив народний депутат Сергій Ківалов.

Ще до початку засідання з штабу ПР вийшов політолог Михайло Погребінській. Журналіст поцікавився у нього, з якою метою він прибув сюди, на що політолог відповів, що зустрічався з лідером Партії регіонів Віктором Януковичем і виклав йому своє бачення політичної ситуації, що склалася.

– Я йому сказав, що зараз потрібно всіляко уникати дострокових виборів, - сказав пан Погребінський і додав, що він сподівається, що в ПР прислухаються до його слів.

Проте вже через дві години стало відомо, що лідер Партії регіонів Віктор Янукович в ході засідання закликав однопартійців почати активну підготовку до позачергових виборів у Верховну Раду.

– Ми повинні бути готові до виборів. Для цього необхідно, щоб депутати вже зараз виїжджали в регіони і готували штаби, - процитував частину виступу лідера ПР один з членів політради.

"Комерсантові" стало відомо, що в ході засідання члени політради затвердили структуру партійних організацій і посадові інструкції для керівників регіональних осередків партії. Керівникам обласних організацій було доручено терміново укомплектувати штаби штатними співробітниками. Планується, що вони кожного тижня зустрічатимуться з керівництвом партії і звітуватимуть про виконану роботу. Також вчора всіх народних депутатів закріпили за окремими округами – саме таку стратегію, що виявилася вдалою, на дострокових виборах 2007 року застосував БЮТ.

Крім того, політрада партії затвердила трьох нових заступників голови ПР – ними стали Юрій Бойко, Сергій Тулуб і Михайло Папієв. Планується, що новопризначені заступники займатимуться "проблемними для партії областями" – тими, де за наслідками минулих парламентських виборів ПР отримала низький результат. До вчорашнього дня у Віктора Януковича було 12 заступників.

– Було ухвалено рішення укріпити наші зв`язки з центральними і західними регіонами, - пояснила заступник глави ПР Ганна Герман.– Юрій Бойко патронуватиме Київську область, Михайло Папієв – Буковину і прилеглі до неї області, а Сергій Тулуб займатиметься Галичиною – Івано-Франківськом і Львовом.

– Все пояснюється дуже просто. Бойко і Тулуб – це авторитетні і впливові особи. Київська область велика, і туди направлений Бойко – не тому, що ми Горбалю (Василь Горбаль, голова київської міської організації ПР) не довіряємо, а щоб результат підняти, - пояснив народний депутат Василь Кисельов.

У числі останніх засідання покидав Юрій Бойко. – Те, що вас закріпили за Київською областю, говорить про те, що в Партії регіонів зайнялися підготовкою до позачергових парламентських виборів? – уточнило видання.

– Так. Ми готуємося до виборів, - з готовністю відповів пан Бойко.