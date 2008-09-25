Гриценко прорахував шанси «коаліції трьох»

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) вважає, що шанси сформувати коаліцію у складі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина є, якщо при створенні не піднімати питання про недоторканність і російсько-грузинський конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв’ю журналістам.

«Шанс утворення коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина існує... Цей шлях треба пройти, і якщо є бажання, то це може стати реальністю, але тоді треба підвести риску під минулим і не з’ясовувати, хто більше допустив помилок», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він також додав, що якщо переговори про формування коаліції будуть «вести люди, в тому числі, від нашої фракції, які не хочуть коаліції, то тоді з цього нічого не буде».

За словами А.ГРИЦЕНКА, першим тестом для такої коаліції може стати питання щодо домовленостей про порядок денний на сьогодні і завтра. «Якщо хтось не хоче коаліції, то він туди (в порядок денний – УНІАН) включить недоторканність, включить пільги, Грузію, і на цьому ця коаліція ще до її створення буде фактично ліквідована... Я стриманий песиміст, але цей шлях треба пройти», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.