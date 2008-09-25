Білозір просить СБУ перевірити чартери Тимошенко

Служба безпеки України отримала запит народного депутата Оксани БІЛОЗІР (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) щодо перевірки законності польотів прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з використанням чартерних рейсів до Верони і Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Запит ми отримали, і це звернення буде розглянуто у відповідності до закону про розгляд звернень народних депутатів», - сказала вона.

У свою чергу, присутній на прес-конференції заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО на уточнююче запитання, чи перевіряло СБУ самостійно ці польоти, відповів, що Служба безпеки не перевіряє цього, оскільки не має законних підстав, зокрема, немає ні кримінальної справи, ні рішення суду.